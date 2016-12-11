اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، في قصر قرطاج، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد.

وخلال الاجتماع، جدد سعيّد تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية، ونوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي - استفتاء - يوم 25 يوليو الجاري.

كما تم التطرق لما تم كشفه، خلال الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء، وفق تعبير البيان.