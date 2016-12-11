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قصف أوكراني على منطقة لوهانسك الانفصالية بأسلحة أمريكية

كييف - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 10:54 ص

أطلقت القوات الأوكرانية عددا من الصواريخ على منطقة لوهانسك الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد.

وقال أندريه ماروتشكو، الممثل عن الانفصاليين، عبر تلجرام، إن المنطقة تعرضت لإطلاق نار واسع النطاق من راجمات النظام الصاروخى المدفعى عالي الحركة "هيمارس" المقدمة من الولايات المتحدة.

وجرى إطلاق الصواريخ على لوهانسك من قرية أرتيميفسك في منطقة دونيتسك الليلة الماضية. وأصابت عدة صواريخ أهدافها.

وأعلن قائد الإدارة العسكرية الأوكرانية لمنطقة لوهانسك سيرهي هايداي، أنه جرى تدمير مستودعات عسكرية للعدو.

من جانبها، قالت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا إن الوضع متوتر، إلا أن الدفاعات الجوية تسيطر عليه.


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