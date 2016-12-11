البرازيل تبرم اتفاقيات جديدة مع روسيا بشأن شراء الديزل

ذكرت صحيفة "فالور إيكونوميكو"، أمس الثلاثاء، أن البرازيل في سبيلها لإبرام اتفاقيات جديدة مع روسيا بشأن شراء الديزل.



وأفادت الصحيفة بأن وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانكو قال بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن بلاده تريد شراء "أكبر قدر من الديزل" من روسيا.



وأضاف: "روسيا تعد شريكا استراتيجيا للبرازيل. ونحن شركاء في دول البريكس. كما أننا نعتمد بشدة على صادرات الأسمدة من روسيا وبيلاروس. وبالطبع روسيا مورد كبير للنفط والغاز. يمكنكم أن تسألوا ألمانيا عن ذلك وأوروبا أيضا. لذلك، في البرازيل، نحن ينقصنا الديزل".



ويشار إلى أن البريكس اسم مختصر مرتبط بأكبر خمس اقتصاديات ناشئة: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.



وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، قد قال أمس الأول الاثنين إن الوقود سوف يصل البلاد خلال شهرين. ونقلت شبكة جي وان البرازيلية الإخبارية عنه القول "روسيا مستمرة في التجارة مع العالم بأكمله".



وكان بولسونارو قد زار روسيا في فبراير الماضي، قبل فترة قصيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا، والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووفقا لبولسانارو، فإن المباحثات تركزت على تحسين العلاقات التجارية.