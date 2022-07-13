شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 1 إلى 2.25 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه.

استقرت الفاصولياء لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 1.75 إلى 3.75 جنيه.

وثبت سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الملوخية ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 16 و20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

وثبت سعر العنب البناتي ليتراوح بين 5 إلى 8.5 جنيه.

واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

كما استقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

وثبتت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر البطيخ (6– 8 كيلو) ليتراوح بين 18 إلى 24 جنيها.