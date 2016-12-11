مبادلة للبترول الإماراتية تتوصل إلى نتائج إيجابية في منطقة امتياز أندامان الإندونيسية

أعلنت "مبادلة للبترول" الإماراتية، شركة الطاقة الدولية في أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن اكتمال العملية الاستكشافية لحفر البئر "تيمبان - 1" الذي يبعد 150 كيلومتراً عن سواحل شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية، ونتج عنه اكتشاف عمود غاز بطول 390 قدماً في منطقة الامتياز البحري "أندامان - 2".



ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، تتولى "هاربر إينيرجي" تشغيل منطقة الامتياز البحري "أندامان - 2" بحصة نسبتها 40% من الحقل.



وخَلُصت اختبارات الحفر إلى اكتشاف غاز عالي الجودة بمعدل تدفق يصل إلى 27 مليون قدم مكعب يومياً، بالإضافة إلى 1884 برميلا من المكثفات يومياً.



وتشكل هذه النتائج أهمية بالغة باعتبارها إشارة قوية لمنطقتي الامتياز المجاورة "أندامان 1" و"جنوب أندامان"، واللتين تمتلك فيهما مبادلة للبترول حصة مشاركة تبلغ نسبتها 80%، وتحتويان على موارد وأهداف عديدة غير مستكشفة.



وأشارت الوكالة إلى أن مبادلة للبترول هي الشركة المالكة لأكبر مساحة امتياز في منطقة أندامان، وستدعم النتيجة الإيجابية التي تم الحصول عليها من اكتشاف "تيمبان - 1" تقليل المخاطر المصاحبة للموارد غير المكتشفة التي قد تزيد عن عدة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتوفير الأساس اللازم لتحقيق النمو المستقبلي، بما يتماشى مع الاستراتيجية المنحازة للغاز الطبيعي التي تنتهجها الشركة.