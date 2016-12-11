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تعتزم بولندا وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما بعد أزمة دبلوماسية طويلة، حسبما كتب الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الثلاثاء على موقع تويتر بعد التحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج في الوقت الذى يستعد فيه السفيران للعودة إلى عملهما.

وقدم السفير الإسرائيلي الجديد إلى وارسو ياكوف ليفين أوراق اعتماده فيما وصفه هيرتزوج في تغريدة، بأنه "خطوة مهمة في دفع العلاقات البولندية الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه في انتظار أوراق اعتماد سفير بولندا الجديد إلى إسرائيل.

واستدعت إسرائيل سفيرها في وراسو في أغسطس 2021 بعدما سنت بولندا قانونا جديدا مثيرا للجدل يمنع المطالبة بالممتلكات خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وفي الوقت نفسه، طلبت وزارة الخارجية في تل أبيب من السفير البولندي في إسرائيل عدم العودة من إجازته.

ويمنع القانون البولندي الطعن على القرارات الإدارية في المحاكم بعد مرور 30 عاما.

وأعربت إسرائيل عن مخاوفها من أن تتسبب هذه الخطوة في وقف طلبات التعويضات التي يقدمها اليهود الذين تم نزع ملكيتهم خلال محرقة اليهود (الهولوكوست).

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