 بعد أزمة طويلة.. بولندا وإسرائيل تسعيان إلى تطبيع العلاقات - بوابة الشروق
الأربعاء 13 يوليه 2022 1:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

بعد أزمة طويلة.. بولندا وإسرائيل تسعيان إلى تطبيع العلاقات

د ب ا
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 12:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 12:02 ص



تعتزم بولندا وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما بعد أزمة دبلوماسية طويلة، حسبما كتب الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الثلاثاء على موقع تويتر بعد التحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج في الوقت الذى يستعد فيه السفيران للعودة إلى عملهما.

وقدم السفير الإسرائيلي الجديد إلى وارسو ياكوف ليفين أوراق اعتماده فيما وصفه هيرتزوج في تغريدة، بأنه "خطوة مهمة في دفع العلاقات البولندية الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه في انتظار أوراق اعتماد سفير بولندا الجديد إلى إسرائيل.

واستدعت إسرائيل سفيرها في وراسو في أغسطس 2021 بعدما سنت بولندا قانونا جديدا مثيرا للجدل يمنع المطالبة بالممتلكات خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وفي الوقت نفسه، طلبت وزارة الخارجية في تل أبيب من السفير البولندي في إسرائيل عدم العودة من إجازته.

ويمنع القانون البولندي الطعن على القرارات الإدارية في المحاكم بعد مرور 30 عاما.

وأعربت إسرائيل عن مخاوفها من أن تتسبب هذه الخطوة في وقف طلبات التعويضات التي يقدمها اليهود الذين تم نزع ملكيتهم خلال محرقة اليهود (الهولوكوست).
التتبع

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك