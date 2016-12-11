أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن أن أجهزة الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بمحافظات القاهرة والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان لوزارة الري اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تتزامن مع بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية، ورصد كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها في مهدها.

وأشارت إلى رصد إشغالات بدون ترخيص بكازينو بسيالة المنيل بمحافظة القاهرة، حيث تم إنذار المخالف وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رصد مخالفة ردم بخور طموه بمحافظة القاهرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي بمعرفة المخالف نفسه.

وأضافت الوزارة، أنه تم أيضا رصد حالة تعد ببناء سور مخالف بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتم إزالة التعدى بمعرفة المخالف، كما تم رصد مخالفتي ردم بنهر النيل بناحية العوامية بمركز ساقلتة بسوهاج بمساحة 400 متر مربع، وتم على الفور وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ساقلتة إزالة هذه التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رصد تعدى عبارة عن حجرة وسور بمحافظة المنوفية ومخالفة أخرى مشابهة بمحافظة البحيرة، حيث تم على الفور إزالة كلا المخالفتين.

من جهته، أكد الدكتور عبد العاطي، أن أجهزة وزارة الري تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية، موضحا أن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري.

وأضاف أن إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وتواصل الوزارة بكل أجهزتها تنفيذ حملات الإزالات الموسعة لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الري، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث تم منذ بداية الحملات وحتى الآن إزالة حوالى 60 ألف حالة تعد على مساحة 8.6 مليون متر مربع بمختلف المحافظات.