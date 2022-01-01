العراق: الكاظمي يشارك في قمة الرياض بحضور بايدن

أفاد بيان عراقي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيشارك في أعمال قمّة الرياض بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل.



وذكر بيان للحكومة العراقية أن "المؤتمر سيناقش قضايا الطاقة والأمن الغذائي والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون والشراكة والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء".



وأوضح أن مشاركة العراق تأتي تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستمرارا لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال وحفظ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات.