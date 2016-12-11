ناقش عدد من الصحف العربية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية والتي من المزمع ان تبدأ اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يجتمع بادين مع قادة عدد من الدول الإقليمية لبحث ملفات هامة على رأسها قضية الطاقة وملف إيران النووي، وغيرها من الأمور.

الملف الإيراني

يقول نديم قطيش في الشرق الأوسط اللندنية إنه بالنسبة للسعودية "تشكل الزيارة بلا أدنى شك انتصارا سياسيا كبيرا لموقف المملكة، ولمعركة الهيبة والحضور والموقع التي خاضها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بكل هدوء ورصانة".

ويشدد الكاتب أن "واشنطن اليوم ليست في أفضل أحوالها، وهذا أمر يحزن حلفاءها في الشرق الأوسط العاقل، ويفرح الأعداء المشتركين معها".

وحول انتقادات بايدن للرياض أثناء حملته الانتخابية، يقول خالد بن حمد المالك في الجزيرة السعودية"وأمام الموقف الأمريكي غير المتوازن إعلاميا وسياسيا من المملكة، لم تحرص الرياض على طلب أي لقاء بالرئيس الأمريكي، ردا على موقفه من سمو ولي العهد، وتصريحاته غير المبررة عن المملكة، وتركت أمر العلاقات بين بلدينا لمراجعة أمريكية لملفاتها التاريخية في الوقت المناسب.. والآن قرر الرئيس الأمريكي أن يزور المملكة، متجاهلاً الضغط اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية".

وحول الملف الإيراني، يشدد الكاتب أن "دول المنطقة لا تحتاج إلى حماية من الولايات المتحدة، فلديها من القوة العسكرية ما تمكنها من حماية نفسها، ولكن المطلوب من أمريكا منع إيران من العبث بمصالح دول المنطقة والعالم، والحيلولة دون استكمال بناء ترسانتها النووية القادمة، والوقوف ضد دعمها للإرهاب بالسلاح والمال، وإلا فإن الرئيس الأمريكي سيعود إلى بلاده، وما تم الاتفاق عليه سواء في زيارته للمملكة أو خلال القمة القادمة إن لم يتم تنفيذه، وكأنه حبرٌ على ورق".

وبالمثل، تؤكد هيلة المشوح في عكاظ السعودية أن زيارة بايدن ستكون "استثنائية مثقلة بالملفات التي من أصعبها بالنسبة لنا الملف الإيراني المتخم بالمهددات والشهية المفرطة للتمدد والهيمنة ونزعة العنف المغلفة بالمذهبية تجاه الخليج منذ أربعة عقود".

وتضيف الكاتبة "هذا الملف بالتأكيد سيكون على طاولة النقاش جنباً إلى جنب مع ملفها النووي المهدد لأمن المنطقة كافة بما فيها إسرائيل التي تحرص الولايات المتحدة الأمريكية عليها".