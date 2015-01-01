أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، انحراف طائرة عن المدرج أثناء هبوطها، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات.



وقالت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، غرب السعودية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن طائرة 400Gulfstream، تعرضت لانحراف على مدرج L A5 34 اليوم وذلك عند الساعة 8.10، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين الطاقم الذي كان على متنها وهم خمسة أفراد.



وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور حيث يقوم الفريق المختص بالتحقيق في تفاصيل الحادث، وتحديد أسبابه، مؤكدًة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر جراء ذلك.