تراجع قياسي للدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي

واصل سعر الدينار التونسي تراجعه ليسجل انخفاضا قياسيا مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي التونسي المنشورة على موقعه اليوم الأربعاء.

وهبط سعر الدينار إلى مستوى 196ر3 مقابل دولار أمريكي اليوم بعد أن كان سجل أمس الثلاثاء انخفاضا قياسيا عند 172ر3.

ويهدد هذا التراجع باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي مدفوعا بزيادات في كلفة واردات القمح مع ارتفاع الأسعار العالمية.

ويغطي احتياطي النقد الأجنبي، حسب آخر بيانات منشورة اليوم الأربعاء، 121 يوما من التوريد مقابل 135 يوم توريد قبل عام.

ويأتي التراجع القياسي في سعر الدينار في ظل انخفاض قيمة سعر صرف اليورو إلى ما دون الدولار الأمريكي اليوم الاربعاء في سابقة هي الأولى منذ بدء تداول اليورو.