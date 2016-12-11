ذكرت كلاوديا كيمفرت، خبيرة اقتصاديات الطاقة في المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية "دي آي دابليو"، أنه بإمكان ألمانيا تجنب نقص الغاز حتى لو أوقفت روسيا جميع عمليات التسليم عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".



وقالت الخبيرة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستكون قادرة على تجنب النقص إذا طورت علاقات مع دول أخرى غير روسيا للحصول على إمدادات الغاز، وملأت صهاريج التخزين باستمرار، وشجعت الجمهور على خفض استهلاك الغاز.



وأضافت كيمفرت: "إذا تم إنجاز هذه الإجراءات الثلاثة، فلا أرى أننا سنضطر بالفعل إلى مواجهة نقص في الغاز".



تجدر الإشارة إلى أن المصادر الألمانية البديلة بالنسبة للغاز الطبيعي تشمل حتى الآن بشكل أساسي هولندا والنرويج.



وبالنسبة للغاز الطبيعي المسال، بذل وزير الاقتصاد روبرت هابيك، جهودا لتأسيس علاقات إمداد جديدة خلال زيارة لقطر في الربيع الماضي، لكن لم يتضح بعد الوقت وكمية الغاز التي يمكن أن تسلمها قطر لألمانيا حال موافقتها على ذلك.



ويرتفع مستوى ملء صهاريج تخزين الغاز في ألمانيا ببطء ولكن بثبات. وتم حاليا ملؤها بنسبة حوالي 65%.



ودعت الحكومة الألمانية مرارا المستهلكين والصناعة إلى توفير الطاقة.