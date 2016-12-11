إسرائيل تصدر تأشيرات وتصاريح عمل للفلسطينيين قبل زيارة بايدن

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أعلنت إسرائيل عن خطط لإصدار تأشيرات وتصاريح عمل للفلسطينيين قبل مدة قصيرة من بدء أول جولة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط.

وذكرت السلطات اليوم الثلاثاء أن إسرائيل ستمنح عدة آلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أوراقا رسمية سارية.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم إصدار تصاريح عمل جديدة لـ 1500 فلسطيني من غزة.

ومن المقرر أن يسافر بايدن إلى إسرائيل غدا الأربعاء في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة. وتشمل محطات الجولة الأخرى فلسطين والسعودية.

وأعاد البيت الأبيض التأكيد على دعمه لحل الدولتين في المنطقة قبل الجولة، إلا أنه من غير المتوقع أن يتم إحراز تقدم كبير في عملية السلام المتعثرة منذ أمد طويل.

وتشير تقارير إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين والأجانب يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة بدون الأوراق الثبوتية الضرورية.

وذكرت إسرائيل أنه سيتم الآن تسجيل 5500 منهم بشكل رسمي. وتعني تصاريح العمل الإضافية أن إجمالي 15500 فلسطيني من غزة سيحق لهم السفر إلى إسرائيل للعمل.

وذكرت التقارير أنه يتم دراسة المزيد من الإجراءات الرامية "لبناء الثقة"