أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين منذ الصباح للاطمئنان على تطبيق التسعيرة الجديدة للأجرة بعد التحركات الجديدة فى أسعار الوقود.

وقال د. قاسم ـ خلال اتصال هاتفي مع القناة الأولي بالتليفزيون المصري، لبرنامج التاسعة، مساء اليوم الإثنين، إن هناك إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين لتعريفة المواصلات الجديدة، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة فى تعريفة المواصلات تتراوح ما بين 5% إلى 7%.

وأشار إلى أنه تلقى أكثر من شكوى بشأن تعريفة المواصلات وتم التدخل فى الحال، كاشفا عن وجود رقم واتس لتلقى الشكاوى يحمل رقم 01150606783 .

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة في جميع المحافظات وذلك منعا للتلاعب، منبها بوجود حملات لمنع أي محاولة للتلاعب بأسعار الركوب في القاهرة والمحافظات.

وأكمل، أنه تم عمل ملصقات التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لمواجهة أي محاولة للتلاعب بالأسعار من قبل ضعاف النفوس، وتم تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة.

وعن كيفية التعامل مع زيادة أسعار السلع، أكد د. قاسم :"نتعاون مع المحافظين لمراقبة الأسواق وأسعار السلع لمنع التلاعب وسيكون هناك رقابة على الأسواق بشكل جيد،علما أنه إذا كانت هناك زيادة ستكون مقننة".