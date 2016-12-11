وزيرة الخارجية الفرنسية: الفرصة المفتوحة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني ستغلق في غضون أسابيع

حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ، اليوم/الأربعاء/ من أن الوقت ينفذ من إيران لإحياء الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووي، مشددة على أن الفرصة المفتوحة لإنقاذ هذا الاتفاق ستغلق في غضون بضعة أسابيع.

وقالت كولونا ، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية ، حسبما أفادت قناة " فرانس 24 "، لقد صبرنا بقدر كبير جدّاً على إيران ، لكن الوضع الراهن لا يحتمل، لأن إيران تعتمد منذ أشهر موقفا تعسفيا"، مضيفة أنه مازال أمام إيران الفرصة والمجال المفتوح لكي تقرر قبول الاتفاق الذي ساعدت في بنائه، لكن الوقت ينفد".

وأضافت أن الفرصة ستغلق في غضون بضعة أسابيع، ولن يكون هناك اتفاق أفضل من ذلك المطروح حاليا على الطاولة.