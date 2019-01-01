العراق: حالتا وفاة و3042 إصابة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25 ألفا و259 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 3042 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و393 ألفا و726 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 2760 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و332 ألفا و346.

وذكر التقرير، أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية سبعة آلاف و904 فحوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 10 ملايين و912 ألفا و375 شخصا.