الشرطة الألمانية تحقق في أخبار كاذبة عن إيواء لاجئين أوكرانيين في معسكر نازي سابق

أعلن متحدث باسم إدارة الشرطة الألمانية في منطقة نويروبين شمالي العاصمة برلين اليوم الأربعاء، التحقيق في بلاغ مقدم من إدارة النصب التذكاري زاكسنهاوزن عن أخبار كاذبة حول اعتزام الإدارة إيواء لاجئين أوكرانيين في موقع معسكر الاعتقالات النازي سابق.

وأضاف المتحدث أن هناك اشتباها أوليا في التحريض وفقا للمادة 130 من قانون العقوبات.

كانت إدارة النصب ناشدت الشرطة بالتحقق مما إذا كانت الواقعة تمثل جريمة.

وكانت العديد من وسائل الإعلام تحدثت عن الأخبار الكاذبة.

وأشارت إدارة النصب في وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء إلى منشور مزيف جرى تداوله منذ الأسبوع الماضي على مجموعات مختلفة في تليجرام، وذكر المنشور أن إدارة مجمع متحف زاكسنهاوزن قررت تقديم المساعدة إلى الشعب الأوكراني ونقلت عنها القول: " ونحن مستعدون لإيواء اللاجئين القادمين إلى برلين، لدينا غرف مريحة في فندق مؤقت مبني خصيصا على أرض مجمع المتحف".

وأكد المتحدث باسم إدارة النصب هورست زيفيرنس أن الأمر عبارة عن تزييف.

ولا تعرف إدارة النصب شيئا عن الجهة التي تقف وراء الأخبار الكاذبة. وقال زيفيرنس إن ما حدث "يتوافق مع حملات التضليل الرقمية التي عادة ما تكون روسيا هي مصدرها"، وأضاف أن من الواضح أن ما حدث هو هجوم استهدف اللاجئين الأوكرانيين واستعداد ألمانيا لمساعدة أوكرانيا.