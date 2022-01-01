الاتحاد الأوروبي وأمريكا يعملان بشأن نهج مشترك لتنفيذ العقوبات ضد روسيا

أعلنت المديرة العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون التجارية سابين وياند، أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الولايات المتحدة بشأن نهج مشترك لتنفيذ عقوباتهما الاقتصادية ضد روسيا.

وأضافت وياند اليوم الأربعاء في فعالية في واشنطن استضافها مركزالدراسات الاستراتيجية والدولية "هناك بعض الإشارات إلى أن هناك تحايلا (على العقوبات) ولكن ليس على نطاق واسع بعد".

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الولايات المتحدة لمراقبة البيانات وتبادلها، بما في ذلك المعلومات السرية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت أن مسؤولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمون عقد اجتماع ثالث لمجلس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتجارة والتكنولوجيا؛ بهدف ترجمة عملهم إلى مشاريع ملموسة مثل اتخاذ نهج مشترك بشأن تنفيذ العقوبات.