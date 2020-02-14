طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي بشأن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون التي تتعلق بالمساعدة في التخطيط لانقلاب في دول أجنبية.

وقالت المتحدثة الروسية -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن ما قاله بولتون يتطلب إجراء تحقيق دولي، مشيرة إلى اعترافات بولتون يوم أمس الثلاثاء بأنه ساعد في التدبير للإطاحة بحكومات في دول أخرى.

وأضافت "لا أستطيع أن أتذكر شخصا آخر تقلد مناصب عليا وكان مسؤولا بشكل مباشر عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة قال صراحة إنه كان يخطط لانقلابات في دول أخرى، بدلا من القول إنه كان يدعم القوى الديمقراطية فهذا ما اعتادوا قوله من قبل".

وأكدت المسؤولة الروسية أن تصريحات المستشار الأمريكي السابق تتطلب نظرة أكثر تعمقا، وقالت "من المهم أن نعرف ما هي الأجزاء الأخرى من العالم التي خططت الولايات المتحدة لحدوث انقلاب فيها".

كان بولتون الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد صرح بأنه ساعد في الاستعدادات للانقلاب في دول أخرى، إذ قال في تعليقات حول الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل مؤيدي ترامب في يناير 2021 "كشخص ساعد في التخطيط للانقلابات -ليس هنا ولكن في أماكن أخرى- يتطلب الأمر الكثير من العمل".