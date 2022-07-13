محكمة عمالية ألمانية تبطل انتخابات مجلس العاملين في فولكس فاجن



أعلنت محكمة عمالية في مدينة براونشفايج الألمانية، أنها تثبتت من وجود أوجه قصور في سير الانتخابات الأخيرة لمجلس العاملين في المقر الرئيسي لفولكس فاجن في فولفسبورج وأعلنت بطلانها مبدئيا.



وقالت المحكمة إن "الطعن على الانتخابات كان ناجحا".



كان التصويت الذي جرى في مارس الماضي أسفر عن فوز بفارق كبير لقائمة نقابة عمال المعادن (آي جي ميتال) وعلى رأسها دانيلا كافالو رئيسة المجلس.



غير أن بعض الأعضاء في قوائم بديلة رأوا أن هناك مخالفات وقعت، ومن ذلك على سبيل المثال في التعامل مع الملصقات الانتخابية.



وذكر متحدث باسم المحكمة أن تسعة متقدمين بطلبات طعون شكوا من عدة أمور من بينها طريقة التعامل مع التصويت عن طريق البريد، وأشاروا إلى ارتكاب مخالفات لإعطاء الأولوية للانتخاب بالحضور الفعلي، على التصويت عبر البريد.



من جانبه، قال مجلس العاملين إنه علم بقرار المحكمة الذي وصفه بأنه قرار مفاجئ، وأضاف أنه لا يزال يتعين انتظار الحيثيات التحريرية المفصلة للقرار: "وبغض النظر عن ذلك فإن الأمر المؤكد هو أن مجلس العاملين سيذهب إلى الدرجة التالية (من التقاضي) من أجل مراجعة القرار من قبل محكمة عمالية بالولاية".



وتابع أن المجلس المنتخب حديثا سيبقى في منصبه حتى إشعار آخر، وقال إنه لا يعتبر الأسباب التي تم إبلاغ المحكمة بها مقنعة.



كانت كافالو ترشحت لأول مرة رسميا لرئاسة المجلس عن نقابة (آي جي ميتال) التي تتمتع بنفوذ تقليدي في فولكس فاجن وذلك بعد أن كانت اللجان اختارتها في 2021 داخليا وبشكل مؤقت لخلافة بيرند أوسترلوه.



وبعد الفرز، أعلنت النقابة حصول النقابة على حصة بـ5ر85% في المجلس، وتلت قائمة النقابة في المجلس "القائمة الأخرى" وعلى رأسها فرانك باتا الرئيس المحلي السابق لنقابة (آي جي ميتال).



يذكر أن كافالو تشغل أيضا عضوية مجلس الإشراف على فولكس فاجن الذي يتخذ كل القرارات الأساسية الخاصة باستراتيجية الشركة.