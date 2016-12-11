رفع القوة القاهرة عن مينائي البريقة والزويتينة بالهلال الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة علي مينائي البريقة والزويتينة بالهلال النفطي، مشيرة إلى وجود ناقلة " ايبلا " في طريقها لشحن شحنة من المكثفات، بعد بولها فنياً من شركة سرت.

ونشر مكتب المؤسسة الإعلامي فجر اليوم الأربعاء تأكيدا لذلك مع تصريح لرئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله، قال فيه: "بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة والزويتينة في خطوة تتبعها خطوات".

وأضاف: "يتولى فريق من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة مينائي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته، بأمل انفراج الأزمة".

وفي سياق متصل قال صنع الله: " طيلة الأيام الماضية تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، ونتج عن هذه المفاوضات الوصول إلى قناعة بأهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية، وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلا عن محطة السرير، فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة".

وطمأنت المؤسسة السوق النفطية بأن دولة ليبيا والمؤسسة مستمرون في النهوض بمسؤولياتهم، والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، لافتة إلى إصدارها تعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي، دون أن تحدد أرقاما أو نسب الزيادة.

وختمت المؤسسة بيانها بالقول: "عندما تتعامل المؤسسة مع قضايا الوطن فإن حساباتها لا تتخطى مصلحة الوطن، وبجهود أبنائها على الأرض في العاصمة طرابلس وكافة المناطق الأخرى لن تفقد البوصلة وستصل إلى أهدافها النبيلة بالطرق المشروعة. المؤسسة لا تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الوطن".

وكانت مؤسسة النفط المملوكة للدولة أعلنت سابقا عن فرض القوة القاهرة على موانئ البريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف على خلفية إيقاف جزء كبير من إنتاج وتصدير النفط من قبل داعمين للحكومة المكلفة من مجلس النواب في نيسان/أبريل الماضي.

وبحسب ييانات سابقة نشرتها المؤسسة، تراوحت الصادرات اليومية خلال حزيران/يونيو بين 365 إلى 409 آلاف برميل، بانخفاض يقدر بـ 865 ألف برميل عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية ، علاوة على فقدان 210 ملايين قدم مكعب من الغاز في اليوم.

وتسبب الإغلاق في خسارة 16مليار دينار ليبي حتى مطلع حزيران/يونيو الماضي، بحسب تقديرات سابقة للمؤسسة، كما ساهم في خسارة 1000 ميجاوات من الطاقة فاقمت من أزمة انقطاع الكهرباء وفقا لتصريحات سابقة لرئيس حكومة طرابلس.