الكاميروني إمبيد يفتح الباب أمام تمثيل المنتخب الفرنسي

حصل لاعب كرة السلة الكاميروني جويل إمبيد على الجنسية الفرنسية، وفقاً لمرسوم صادر في الرابع من يوليو الحالي ونشر في الجريدة الرسمية.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إمبيد لتمثيل منتخب الديوك الفرنسية في ضوء دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويعتبر إمبيد البالغ من العمر 28 عاماً لاعب ارتكاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أحد أبرز النجوم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبدأ إمبيد مسيرته في عام 2014، ليبلغ معدله 26 نقطة و11 متابعة في المباراة، قبل أن ينهي عملاق فيلادلفيا العام الماضي أفضل مسجل في الموسم المنتظم بمعدل 30.6 نقطة في المباراة.

وتأثر مستوى جويل في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بسبب الاصابات ليخرج فريقه من الدور نصف النهائي أمام ميامي هيت بمجموع مباريات 2-4.

وأصيب الكاميروني اثر تدخل بالكوع من مواطنه نجم تورونتو رابتورز باسكال سياكام في الدقائق الأخيرة من المباراة السادسة من سلسلتهما في الدور الأول للبلاي أوف.

وتعود قصة إمبيد والمنتخب الفرنسي إلى فترة سابقة، وتحديداً إلى عام 2016 عندما تقرّب الاتحاد الوطني للعبة للمرة الاولى من الكاميروني، ليعود ويفصح عن مسعاه بعد عامين ما أدى إلى ردات فعل غير محبذة.

وأشار بوريس دياو، المدير العام للمنتخب الفرنسي، وهو لاعب سابق في إن بي آيه، في يونيو أن تجنيس إمبيد لا يضمن له حجز مقعده مع التشكيلة الفرنسية.

وقال دياو: "في اليوم الذي سيحصل عليها، ستكون مسألة أخرى هي الاختيار وانتقاء اللاعبين الذين لديهم القدرة على تحمل المنتخب الفرنسي بينما يحافظون على الحالة الذهنية للمجموعة".