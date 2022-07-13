تموين المنيا: لم نتلق أي شكاوى من نقص السلع الأساسية أو الوقود

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن كافة الإدارات التموينية تقوم بتسيير حملات على محطات الوقود بعد إقرار الأسعار الجديدة، وأننا لم تتلق أي شكوى من نقص السلع الأساسية أو نقص الوقود في محطات خدمة وتموين السيارات.



وتلقى وكيل وزارة التموين، تقريرًا من إدارة الموارد البترولية بالمديرية حول الموقف بمحطات الوقود بعد تحريك أسعار المحروقات، وأفاد التقرير الوارد إليه أن الحالة العامة مستقرة تمامًا بمحطات الوقود بعد تطبيق الأسعار الجديدة والتى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية.



وقال وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، إن غرفة العمليات المُشكلة منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمديرية

لم تتلقى اى شكوى من نقص السلع الأساسية أو نقص الوقود في محطات خدمة وتموين السيارات.



وأكد التقرير الوارد إلى وكيل وزارة التموين ، إلى توافر جميع أنواع المحروقات بمحطات الوقود طبقا للكميات المقررة لكل محطة.



وأضاف التقرير الوارد إلى وكيل الوزارة، أن الإدارات التموينية وكذا المكاتب التابعة لها ومفتشى التموين يقومون بالمرور الدوري؛ لمتابعة الموقف على الأرض منذ الصباح الباكر بكافة محطات الوقود بكافة مراكز المحافظة لمتابعة توافر الوقود في ضوء الأسعار الجديدة وكذلك رصد وحصر الكميات الموجودة بالمحطات، وأكد مديرى الإدارات أن جميع أنواع المحروقات متوفرة وأن المواطن يحصل على كل احتياجاته منها دون آي تكدس أو زحام.



وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، أنه يتابع غرفة عمليات المديرية الموقف على الأرض للاطمئنان على انتظام عمل كافة المنشآت التموينية بما فيها محطات الوقود، المخابز، مستودعات البوتاجاز، والمجمعات الاستهلاكية، وكذلك متابعة موقف توافر السلع التموينية واستمرار عمليات صرف السلع التموينية من جانب المنافذ.