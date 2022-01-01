إعلان حظر تجول في سريلانكا حتى الخميس المقبل

في محاولة للسيطرة على زمام الأمور في البلاد، أعلن اليوم الأربعاء، عن فرض حظر تجول شامل في أنحاء سريلانكا حتى صباح غد الخميس.



جاء ذلك، بعدما اقتحم متظاهرون بوابات مكتب رئيس وزراء سريلانكا وبدأوا في التوافد إلى المقر بأعداد كبيرة.



وأصبح المكان الآن يعج بالمتظاهرين الفرحين وسط تسلق الحشود أي شيء، وكل شيء تصل إليه أيديهم، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



كما أن هناك الكثيرين من السريلانكيين، يقفون في الشرفات ويصرخون ببهجة، بعد مواجهات استمرت لساعات طويلة، مع الشرطة المسلحة عند بوابات المجمع.



من جانبه، وجه رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينجه، خطابا متلفزا إلى الشعب، مؤكدا أنه أصدر أوامر إلى الجيش "باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاستعادة النظام".



كما طالب المتظاهرين الذين يحتلون مكتبه ومقرات حكومية أخرى بمغادرتها والتعاون مع السلطات.



وقد يكون خطاب رئيس الوزراء إشارة إلى أن الجيش قد يبدأ في وقت قريب فرض الأمن في العاصمة.



كما أعلن رئيس الوزراء، الذي لم يعرف أين موقعه، حالة الطوارئ على مستوى البلاد.



ولم يؤدِ فرار الرئيس المستقيل إلى تهدئة المحتجين في سريلانكا التي تعاني منذ شهور من كارثة اقتصادية تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود - وهي الآن تعاني من فوضى سياسية إضافة إلى ذلك.