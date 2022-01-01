المفوضية الأوروبية توافق على نقل روسيا للسلع الخاضعة للعقوبات عبر السكك الحديدية إلى جيب كاليننجراد

ذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن روسيا يمكن أن تستمر في النقل بالسكك الحديدية للسلع، التي تخضع للعقوبات، المتجهة إلى جيب "كاليننجراد" التابع لها، عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، طالما لا تخدم غرضا عسكريا.



ولن يسمح إلا لليتوانيا، التي تقع بين روسيا وجيب "كاليننجراد"، بمنع الشحنات عبر السكك الحديدية لبعض السلع ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج.



وذكر بيان للمفوضية الأوروبية أن روسيا يمكنها نقل سلع خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، مثل منتجات الحديد والصلب، بكميات منظمة، فيما وضعت إرشادات جديدة لخفض التوتر مع موسكو.



ووضعت التعليمات التي تم إرسالها إلى دول الاتحاد الأوروبي استثناءات وجاءت بعد أن انزعجت موسكو من الإجراءات الصارمة المطبقة على بعض الشحنات إلى كاليننجراد بدءا من مننصف يونيو.



ويقع الجيب الروسي ذو الأهمية الاستراتيجية على بحر البلطيق وبين بولندا وليتوانيا عضوتي الاتحاد الأوروبي.



وأثار خطر زيادة انعزال المنطقة الساحلية القلق في موسكو، حيث يعتمد سكان كاليننجراد البالغ عددهم نصف مليون بشدة على البضائع القادمة من البر الرئيسي الروسي. وهدد الكرملين باتخاذ إجراءات مضادة لمعاقبة الاتحاد الأوروبي.



وما زال النقل عبر الطرق عبر أراضي الاتحاد الأوروبي محظورا، بموجب التعديلات التي أدخلها التكتل.



وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على نقل البضائع الروسية في منطقة التكتل في إطار عدة حزم من العقوبات منذ غزو أوكرانيا، بعضها لم يصبح ساريا إلى الشهر الماضي.



ووصفت روسيا قيود نقل البضائع التي تفرضها فيلنيوس من قبل بأنها "غير شرعية" وهددت بإلغاء اتفاقية حدودية روسية- ليتوانية وإخراج ليتوانيا من شبكة كهرباء مشتركة.



وذكرت بروكسل أنه سيتم رصد حجم البضائع المنقولة إلى كاليننجراد عن كثب، وسيتم وقف النقل إذا تبين أنه يتم نقل بضائع بكميات أكثر من المعتاد.