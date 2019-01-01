المفوضية الأوروبية توافق على نقل روسيا للسلع عبر السكك الحديدية إلى جيب كاليننجراد

ذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن روسيا يمكن أن تستمر في النقل بالسكك الحديدية للسلع، التي تخضع للعقوبات، المتجهة إلى جيب "كاليننجراد" التابع لها، عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، طالما لا تخدم غرضا عسكريا.

ولن يسمح إلا لليتوانيا، التي تقع بين روسيا وجيب "كاليننجراد"، بمنع الشحنات عبر السكك الحديدية لبعض السلع ذات الااستخدام المدني والعسكري المزدوج.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن روسيا يمكنها نقل سلع خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، مثل منتجات الحديد والصلب، بكميات منظمة. ومازال النقل عبر الطرق عبر أراضي الاتحاد الأوروبي محظورا.