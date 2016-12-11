موظفو الدولة بجنوب إفريقيا يعلنون الدخول في نزاع بشأن الرواتب

أعلن موظفو الدولة في جنوب إفريقيا، عن الدخول في نزاع مع الحكومة بشأن اتفاقية جديدة للرواتب، وهي خطوة ربما تقربهم من تنظيم إضراب، طبقا لما ذكرته صحيفة "بزنيس داي" نقلا عن المدير العام لرابطة الموظفين الحكوميين، رويبن ماليكا.



وأضافت الصحيفة التي تصدر في جوهانسبرج أنه سيتم الآن التوسط في المحادثات بشأن الرواتب، من قبل مجلس الخدمة العامة لتنسيق التفاوض وإذا لم يتم التوصل لاتفاق في غضون 30 يوما، ربما ينظم أكثر من 200 ألف عامل إضرابا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



ورفض موظفو الخدمة المدنية عرض الحكومة بزيادة الرواتب بنسبة 2% ويتمسكون بمطالبهم بزيادة 10% .



وتمثل المكافآت حوالي ثلث إجمالي الإنفاق الحكومي.



وذكرت النقابات أن الزيادات الهادفة لمواجهة أعباء التضخم، لها ما يبررها، في ضوء ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.



وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي في البلاد 6.5% في مايو الماضي.