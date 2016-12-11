مصدر بالتموين: تحريك أسعار الوقود لن يؤثر على السلع التموينية والحرة

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة تحافظ على ثبات أسعار السلع بالمنافذ التموينية سواء المطروحة داخل منظومة الدعم لأصحاب بطاقات التموين أو بالمنظومة الحرة لجميع المواطنين، حيث تسعى الوزارة لاحتواء أية زيادات في أسعار المنتجات قدر المستطاع، وبالتالي لن يتم تحريك أسعار السلع بسبب زيادة أسعار الوقود.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الأمر الذي قد يؤثر على أسعار السلع التموينية هو الأسعار العالمية لتلك السلع، وبالأخص التي يتم استيرادها من الخارج بنسبة كبيرة، ورغم ذلك فهناك سلع قفزت عالميا بشكل كبير إلا أن المنافذ التموينية توفرها بأسعار أقل بشكل كبير مثل سلعة الزيت.

وفيما يخص أسعار السلع بالأسواق الحرة، أكد المصدر، أن زيادة سعر نقل حمولة كميات كبيرة من السلع، لن تتأثر بزيادة سعر لتر السولار 50 قرشا، مؤكدا أن حساب قيمة الزيادة على سعر الكيلو أو العبوة يمكن أن تصل إلى قرش واحد فقط وبالتالي لن يشعر بها المواطن النهائي.