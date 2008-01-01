محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات التاكسي والسرفيس

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 10241 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة ركوب السيارت التاكسي (العداد) بمدن المحافظة ليكون فتح البُنديرة 8 جنيهات وتشمل كيلو متر واحد، على أن تزاد القيمة بواقع 2 جنيه لكل كيلو متر واحد، و8 جنيهات لساعة الانتظار الأولى، وتزاد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.

كما قرر محافظ الشرقية تحديد تعريفة ركوب سيارات السرفيس لكافة خطوط السير داخل مدن المحافظة لتكون 2 جنيهًا لكل خط سير.

وشدد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة للمواقف في محافظة الشرقية بالإعلان عن تعريفة الركوب بمختلف مواقف السيارات بمراكز ومدن المحافظة في مكان ظاهر في جميع مواقف السيارات بالمحافظة، وإلزام السائقين بوضع استيكر على كل سيارة بمكان ظاهر فيه التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب، مؤكدًا على إدارة المرور بإلزام جميع سائقي سيارات الأجرة بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة بمكان ظاهر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية على أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1613 لسنة 2008 وتعديلاتهما وعلى قرار محافظ الشرقية الصادر برقم 10240 لسنة 2022 في هذا الشأن.