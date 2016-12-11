تقرير: إصابة عامل فلسطيني برصاص إسرائيلي

أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن عاملا أصيب اليوم الأربعاء برصاص قوات إسرائيلية بمحاذاة جدار الفصل غرب جنين، أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن المصادر أن العامل أُصيب بعيار ناري في الساق، بالقرب من جدار الفصل، وجرى تحويله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن القوات الإسرائيلية كثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.

وكان عامل لقي استشهد في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تعرضه للضرب من قوات إسرائيلية، خلال محاولته الانتقال من الضفة الغربية للعمل داخل إسرائيل.