هبوط 120 طائرة متجهة إلى سريلانكا المضطربة بولاية كيرلا الهندية

استقبلت مطارات ولاية كيرلا الهندية أكثر من 120 طائرة كانت من المقرر أن تتجه إلى سريلانكا التي تشهد حاليًا حالة من الاضطراب.



وأشاد وزير الطيران المدني، جيوتيراديتيا سكينديا - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء - بمطاري ثيروفانانثابورام وكوشي بالولاية الهندية لما بذلاه من جهود كبيرة بهدف مساعدة الدولة الجزرية المتضررة من أزمة الاضطرابات.



وقال سكينديا، إن المطارين أنجزا أكثر مما هو متوقع، من خلال السماح بالهبوط التقني لأكثر من 120 طائرة كانت متجهة إلى سريلانكا .. "البادرة التي سيكون لها تأثيرًا كبيرًا في تعزيز العلاقات مع الدولة المجاورة"، على حسب تعبيره.



وكانت سريلانكا، أعلنت حالة الطوارئ بعد فرار رئيس البلاد إلى المالديف، بعد أشهر من انطلاق احتجاجات واسعة ضد حكومته بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعد الأسوأ في تاريخ البلاد.



وتعاني سريلانكا من نقص في وقود الديزل منذ شهر فبراير الماضي، ما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي يوميًا لساعات .. في الوقت الذي تكافح فيه البلاد نقص حاد في الغذاء والكهرباء، ما دفع كولومبو لطلب المساعدة من الدول المجاورة لها.