تقارير: رئيس سريلانكا قد يغادر المالديف إلى سنغافورة

بعد ساعات قليلة من فرار رئيس سريلانكا من البلاد، فجر الأربعاء، نحو جزر المالديف، أظهرت مشاهد نشرتها وكالة "رويترز"، لموكب سيارات "غامض" تابع لشخصيات هامة، يبدو أنه للرئيس الفار ومرافقيه.

وكانت القوات الجوية السريلانكية أعلنت في بيان أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا وزوجته غادرا على متن طائرة عسكرية متجهة إلى جزر المالديف. وفور وصولهما تم اصطحابهما، بحراسة الشرطة، إلى وجهة لم تُعرف في الحال، وفق مسؤول في مطار ماليه عاصمة المالديف.

كما أفادت مصادر صحفية أن الرئيس السريلانكي الفار قد يغادر المالديف اليوم إلى سنغافورة.

إلى ذلك، لم يؤدِ فرار الرئيس إلى تهدئة المحتجين في سريلانكا التي تعاني منذ شهور من كارثة اقتصادية تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود - وهي الآن تعاني من فوضى سياسية إضافة إلى ذلك.

وتظاهر الآلاف، الذين يطالبون رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينج بالتنحي، خارج مجمع مكتبه وتسلق بعضهم الأسوار.

وعيّن راجاباكسا رئيس وزرائه قائما بأعمال الرئاسة، وفق ما ذكر رئيس البرلمان.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء، الذي لم يعرف أين موقعه، حالة الطوارئ على مستوى البلاد.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين لكنها فشلت، وقد توجه المزيد منهم إلى مكتب رئيس الوزراء، بينما حلقت المروحيات في سماء المنطقة.