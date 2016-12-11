معاقبة مسؤول صحة في الصين بسبب إدمانه لألعاب فيديو

فصلت الصين، مسؤول رعاية صحية بالحزب الشيوعي الحاكم، بسبب مخالفات من بينها "إدمان طويل الأمد لألعاب الهواتف المحمولة" في أعقاب ضجة حول امرأة تعرضت للإجهاض، نظرا لأنه تم حرمانها من الرعاية، أثناء إغلاق مدينة "شيان".

وذكر محققون في قضايا الكسب غير المشروع، في بيان، مساء أمس الثلاثاء، أن لي تشيانج، الرئيس السابق لمركز شيان للطوارئ الطبية، سيواجه محاكمة جنائية بسبب التقصير في أداء الواجب الوظيفي والاختلاس وقبول "مبالغ مالية ضخمة وعقارات" كرشاوي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء .

وأضاف البيان الصادر عن إقليم (شانشي) أن لي تشيانج "خالف الحد الأدنى من القوانين واللوائح".

وكان المواطنون في مختلف أنحاء الصين قد شعروا بالغضب، في وقت سابق هذا العام، عندما رفض مستشفيان تقديم الرعاية لامرأة حامل ورجل والذي توفي في وقت لاحق، بعد تعرضه لنوبة قلبية.