النيابة تطلب التحريات عن إصابة 6 أشخاص بحادثي سقوط مصعد وشرفة في الإسكندرية

طلبت نيابة المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث، حول إصابة 6 أشخاص، إثر سقوط مصعد، وشرفة عقار، شرقي المحافظة، بجانب طلب التقريرين الفنيين لحالة المصعد، وسلامة العقار الإنشائية، ونظيرتها الطبية للمصابين وسؤالهم وسؤال شهود العيان عن ملابسات الواقعتين.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارين من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود إشارتين من شرطة النجدة، حول بلاغين من الأهالي؛ بسقوط مصعد من الطابق الثالث، وشرفة عقار بطريق الكورنيش، مع وجود 6 مصابين.



وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغين، تبين من المعاينة وفحص الحادث الأول إصابة 4 أشخاص، بينهم ربة منزل، و2 من أبنائها، وجارهم؛ إثر سقوط مصعد عقار "أسانسير" من الطابق الـ 3 بعقار مكون من 13 طابقًا، كائن في شارع 9 عزبة البحر، منطقة الفلكي.



فيما أظهرت المعاينة والفحص للحادث الثاني إصابة شاب يدعى، مروان.أ، 16 عامًا، وفتاة تدعى، بدور.م، 20 عامًا، بجروح بالغة؛ إثر سقوط شرفة عقار عليهما، أثناء مرورهما مصادفة في منطقة ميامي على طريق الكورنيش، وتم نقلهما إلى المستشفى الأميري الجامعي لإسعافهما.



وتم تحرير محضرين إداريين بالواقعتين، أحدهما حمل رقم 7609 لسنة 2022 إداري قسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.