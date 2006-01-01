حسن نصر الله: أمريكا تقاتل روسيا بالأوكرانيين وجرّت معها كل دول أوروبا

رأى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنّ الولايات المتحدة تقاتل روسيا بالأوكرانيين حكومة وجيشا وشعبا، وجرّت معها كل الدول الأوروبية.



وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني في الذكرى الـ16 لحرب تموز (يوليو) 2006: "أعتقد أن ما جاء بالرئيس الأمريكي (جو بايدن) إلى المنطقة هو أمران، الأول هو إقناع دول الخليج بإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز، والكيان الصهيوني يأتي في المرحلة الثانية".



وأضاف أن الولايات تقاتل روسيا بالأوكرانيين، ومن أهم عناصر هذه المعركة هو مقاطعة النفط والغاز الروسي من قبل أوروبا.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تولت مسؤولية تأمين البديل لأوروبا والوقت ضيق بالنسبة لهم لأن الشتاء على الأبواب ويحتاجون لتخزين البديل خلال الصيف.



ووصل بايدن، الأربعاء إلى إسرائيل، في مستهل جولة بالشرق الأوسط.



ولدى وصوله على متن طائرة الرئاسة إلى مطار بن جوريون، الذي سار على مدرجه لأول مرة عام 1973 عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، صافح بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووصف في كلمة ألقاها علاقات الولايات المتحدة بإسرائيل بأنها "عميقة للغاية".