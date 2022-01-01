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بريطانيا: الوفيات جراء كورونا تتجاوز 200 ألف حالة

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 9:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 9:23 م
تجاوزت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد -19 في بريطانيا 200 ألف حالة، وهذا الرقم مرشح للارتفاع نظرا لأن موجة جديدة من العدوى مدفوعة بمتغيرات لمتحور أوميكرون شديد العدوى تجتاح أوروبا.

ووفقا للمكتب الوطني للإحصائيات، كان أكثر من 3% من كل حالات الوفاة في الأسبوع الماضي مرتبط بكوفيد -19؛ ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 200ألف و247 حتى أول يوليو الجاري.

وحسبما ذكرت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء، فإن المملكة المتحدة تضررت بشدة جراء جائحة كورونا، حيث تشهد أعلى معدلات للوفيات عالميا، وأن القلق يتزايد مرة أخرى نظرا لأن متغيري أوميكرون بي أيه 4 وبي أيه 5 يتسببان في موجة جديدة من حالات العدوى.

وتظهر أحدث الأرقام الرسمية الآن أن واحدا من بين 25 شخصا في إنجلترا اثبتت الاختبارات إصابته بكورونا في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي.

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