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تراجع سعر النفط لأقل من 100 دولار للبرميل

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 7:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 7:11 ص

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بشدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على خلفية المخاوف من آفاق الطلب العالمي على الخام.

وتراجع سعر الخام بمقدار 25ر8 دولار أو بنسبة 9ر7% إلى 84ر95 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل لينهي التعاملات اليومية عند أقل من 100 دولار لأول مرة منذ شهرين.

يعكس التراجع الكبير في الأسعار اليوم المخاوف من تباطؤ أو ركود الاقتصاد العالمي مما سيؤدي إلى تراجع الطلب على الطاقة.

كما يشعر المستثمرون بالقلق من عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع مجددا في العديد من دول العالم الأمر الذي يثير المخاوف من عودة إجراءات الإغلاق كما تفعل الصين لمنع انتشار الفيروس.

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