هولندا تصدق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

صدق مجلس الشيوخ الهولندي اليوم الثلاثاء على اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا المعروفة باسم اتفاقية "سيتا" لتنضم هولندا إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد التي صدقت على الاتفاقية.

وافق المجلس الشيوخ اليوم على الاتفاقية بأغلبية 40 مقابل 30 عضوا بعد موافقة مجلس النواب عليها منذ أكثر من عامين، حيث عرقل مجلس الشيوخ تمرير الاتفاقية طوال الفترة الماضية بسبب معارضة حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي.

ومازالت الاتفاقية تنتظر تصديق دول كبيرة داخل الاتحاد مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وتعتزم ألمانيا التصديق عليها خلال الخريف المقبل، بعد اتفاق الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم على ذلك.

ودخلت اتفاقية "سيتا" حيز التنفيذ جزئيا بشكل مؤقت منذ سبتمبر 2017، حيث يتم تنفيذ البنود المسؤول عنها المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لكنها تنتظر التصديق الرسمي عليها من العديد من البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ، ومن بينها البرلمان الهولندي.