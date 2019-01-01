عون يؤكد رفض لبنان دمج السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، رفض بلاده دمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم.

وجدد عون، خلال استقباله النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا نجاة رشدي بمناسبة انتهاء عملها في لبنان كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، "رفضه لما صدر عن بعض الدول حول توجه لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم"، قائلاً "إن لبنان لا يمكنه القبول بمثل هذه الخطوة، وإن على الدول الأوروبية أن تعي هذه الحقيقة وتتصرف على هذا الأساس".

وأكد عون موقف لبنان المطالب بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لعدم قدرة لبنان على تحمل المزيد من الأعباء التي يرتبها وجود نحو مليون و500 ألف نازح سوري على أراضيه، والتداعيات التي يسببها هذا النزوح على مختلف القطاعات اللبنانية.

ونوّه عون بـ"الجهود التي بذلتها رشدي خلال عملها في لبنان"، متمنياً لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة.

من جهتها، وضعت رشدي الرئيس عون "في المعطيات التي تكونت لديها خلال جولتها في عدد من الدول الأوروبية في إطار مهمتها لدفع هذه الدول على توفير المساعدة الإنسانية للبنان".

وأشارت إلى أنها "استفادت كثيراً من عملها في لبنان، وأن مهمتها في سوريا ستكون سياسية مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا السفير جير بيدرسون".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.