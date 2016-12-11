سيلتا فيجو يبحث عن «كعكة عيد الميلاد» في الموسم الجديد

أكد كارلوس مورينيو، رئيس نادي سيلتا فيجو، أن التأهل للعب في المسابقات الأوروبية سيكون بمثابة كعكة عيد ميلاد جيدة في الذكرى المئوية للنادي الإسباني، والتي سيتم الاحتفال بها في عام 2023.

وقال رجل الأعمال خلال مؤتمر صحفي بالمكسيك: "سنكافح من أجل التأهل لإحدى بطولات أوروبا بداية من الآن وستكون هذه بمناسبة الكعكة. وإذا نجحنا في ضم الأسماء التي نعمل على التعاقد معها فيمكننا تحقيق هذه القفزة".

ويقوم مورينيو بزيارة إلى المكسيك ضمن جولة نادي سيلتا الذي سيواجه اليوم فريق بوماس أونام وبعدها سيتوجه إلى الولايات المتحدة للعب أمام سان خوسيه إيرثكويكس.

وامتدح المسؤول جودة لاعبي كرة القدم المكسيكيين، وأقر بأنه تصارع مع نادي بيتيس لضم اللاعب دييجو لاينيز، كما أبدى سعادته بحضور المدافع نيستور أريوخو بالفريق، الذي عاد لتوه للدوري المكسيكي وكذلك المهاجم أربيلين بينيدا.