النائب نادر الخبيري: الوعي قضية مهمة لابد أن تكون على أجندة الحوار الوطني

قال النائب نادر الخبيري، إن الحوار الوطني المقصود به التوافق الوطني من أجل مصلحة الوطن ومن أجل الوصول إلى هذا يجب على كل المشاركين والمدعوين لهذا الحوار الوطني الهام، إعلاء المصلحة الوطنية، ويكون هذا الحوار انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة، التى وضع أهدافها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد النائب نادر الخبيري، ضرورة الاهتمام بالوعى حيث إنه من أهم وأبرز الأدوات لمواجهة كم الشائعات والأكاذيب المنتشرة التى تهدف للنيل من عزمية المواطنين، وتشوية صورة وكم الإنجازات التى نشهدها خلال السنوات الأخيرة.



وذكر عضو مجلس النواب، أنه مع كل مناسبة أو الإعلان عن افتتاحات جديدة تكثر الشائعات بهدف التقليل من حجم العمل على الأرض، ولكن فى حقيقة الأمر الشعب المصرى أصبح لديه من الوعي، ما يتصدى لهذه الشائعات والمحاولات البائسة، من قبل كل من يريد النيل من عزيمة المصريين وبالتالي أصبح الوعي قضية مهمة لابد أن تكون على أجندة الحوار الوطني.



وأضاف الخبيري، أن الوعى من أهم التحديات التى تواجه الجمهورية الجديدة، ففى الوقت الذى يتم العمل على قدم وساق لتحقيق التنمية الشاملة بتحقيق إعجاز على الأرض، هناك من يريد التشكيك فى هذه الإنجازات التى لم ولن يكن احد يتوقع تنفيذها خلال هذه الفترة، خاصة وأن ما نشهده من إنجازات على أرض الواقع، يتطلب عصور كاملة ولكن مع العزيمة والإصرار تحولت مصر من مرحلة اللادولة، للجمهورية الجديدة التى تحظى باهتمام من كل الأوساط المحلية والعربية والدولية.