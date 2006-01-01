الفرنسي برتران مارشان مدربا جديدا للأفريقي التونسي

أعلن النادي الأفريقي التونسي، اليوم الاربعاء، تعيين المدير الفني الفرنسي برتران مارشان، مدربا جديدا للفريق الأول، خلفا للمدرب عادل السليمي.

ويملك المدرب الفرنسي /69 عاما/ خبرة واسعة في مشواره التدريبي بشمال افريقيا، حيث درب عدة فرق في تونس والمغرب. وكان فريق هلال الشابة التونسي آخر محطاته قبل انتقاله إلى الأفريقي.

وسيقود مارشان الأفريقي للمرة الثالثة بعد موسمي 2006 / 2007 و2017 / 2018.

وكان الأفريقي، الغريم التقليدي لفريق الترجي، قد أنهى الموسم الرياضي المنقضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التونسي، كما تأهل إلى الدور قبل النهائي لمسابقة الكأس، حيث يلاقي الصفاقسي في سبتمبر المقبل، وسيشارك في الموسم الجديد في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الافريقية).