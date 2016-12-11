دراسة تحذر: حالات الإلغاء الكثيرة لرحلات الطيران في أوروبا قد تصبح الوضع العادي

انتهت دراسة لشركة أليانز تريد الألمانية للتأمين الائتماني إلى أن المسافرين الجويين في أوروبا سيتعين عليهم التأهب لاستمرار الأوقات الصعبة في قطاع الطيران.

وأظهرت نتائج الدارسة التي نُشِرَتْ اليوم الثلاثاء أن أسعار التذاكر سترتفع بقوة في هذا العام وأن شركات الطيران لن تكون أمامها فسحة مالية لحل مشكلة نقص العمالة.

ولفتت الدراسة إلى أن من الممكن لحالات الإلغاء الكثيرة لرحلات الطيران أن تصبح هي الوضع العادي.

وتوقع الخبراء الماليون في قطاع النقل الأوروبي أن تكون هناك مزايا على المدى المتوسط للنقل بالسكك الحديدية بوصفه وسيلة أكثر صداقة للبيئة على حساب الطيران.

وذكرت الدراسة أن شركات الطيران رفعت أسعار تذاكر الطيران على نحو ملحوظ على وقع الارتفاع القوي في أسعار الكيروسين منذ مطلع العام (+89%).

من جانبه، قال ميلو بوجيرتس رئيس أليانز تريد في الدول الناطقة بالألمانية إن " شركات الطيران تحاول تعويض خسائر عامين من جائحة كورونا" وأضاف أنه يتوقع أن ترتفع الأسعار في المتوسط في مجمل العام الحالي بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.

وتوقعت الدراسة ارتفاع عدد الركاب وكذلك الإيرادات في العام الحالي بمقدار يزيد عن الضعف مقارنة بالعام الماضي الذي تأثر بكورونا، لكنها ذكرت أن الإيرادات لن تصل إلى القدر الكافي لتعويض الخسائر التي سجلتها الشركات منذ عام 2020.

واستبعدت الدراسة عودة الشركات إلى الأرباح قبل عام 2023.

وأشارت الدراسة إلى ثبات تكلفة الموظفين لدى الشركات وذلك على العكس من تكاليف الكيروسين التي تعتمد على الاستهلاك، وأضافت الدراسة أن أسعار الوقود قللت العوامل المحفزة للشركات لإعادة رفع عدد العاملين لديها الذي كانت قلصته بشكل قوي، وقالت أليانز إن عواقب هذا الأمر واضحة حيث "سيزيد إلغاء الرحلات الجوية وسيفسد متعة السفر عند المسافرين على مدار فترة طويلة".