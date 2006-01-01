الاكتتاب في السندات الثلاثينية الأمريكية فوق المتوسط

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 19 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أعلى المتوسط، بعد أن باعت خلال اليومين الماضيين سندات مدتها ثلاث سنوات و سندات مدتها عشر سنوات.



وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 115ر3% من قيمتها الأسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 44ر2 مرة.



باعت وزارة الخزانة الأمريكية، الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 19 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 185ر3% ومعدل التغطية 35ر2 مرة من قيمة الطرح.



يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.



وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، 34ر2 مرة.



وأعلنت الوزارة أول أمس الاثنين، بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، حيث كان الطلب عليها في حدود المتوسط، وأعلنت أمس بيع سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 33 مليار دولار، حيث كان الطلب عليها أقل من المتوسط.