إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي في الفيوم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بالفيوم حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية وتمكنت من إزالة 3 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية.

كانت حملة مكبرة تحت إشراف مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى حيث قامت الوحدة المحلية بتنفيذ إزالة فورية عدد ٣ حالات مخالفات على الأراضي الزراعية على مساحة ٤٦٠ متر بمركز أبشواي.

وقال رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن إزالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية اللواج التابعة للوحدة المحلية بشكشوك كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية حوض الخوري التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي بكفر عبود بالوحدة المحلية بابوكساه وإزالة كافتريا مخالفة على أرض زراعية على مساحة ٢٥٠م سبق وتم إزالتها ،واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.