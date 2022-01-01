مدرب الجزائر لليد: الخسارة أمام غينيا كانت دافع فى التأهل

أبدي رابح غربي ، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة اليد، سعادته بعد الفوز على الجابون بنتيجة 25-23 وخطفه بطاقة التأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25.

وقال رابح غربي فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة ومهمة للغاية لأنها كانت على بطاقة التأهل والاهم هو الفوز والتأهل واضاعنا العديد من الفرص فى الشوط الاول واشكر فريق الجابون على الروح".

وعن الهزيمة أمام غينيا: "الخسارة فى المباراة الأولي أثرت بالجهاز الفني معنويا لأنها كانت الأولى وكان من الممكن حجز بطاقة التأهل أمام غينيا ولكن كان هناك أخطاء عديدة من اللاعبين ونجحنا فى تعويض ذلك بالفوز على الجابون وفارق الخبرة ساعدنا فى ذلك".

وتابع: "كان من الممكن أن نفوز على الجابون بنتيجة كبيرة خاصة فى الشوط الأول ولكن كان هناك أخطاء من اللاعبين فى الشوط الثاني، وكنا نعاني من وجود 5 لاعبين أساسيين مصابين امام غينيا".

وكان منتخب الجزائر قد حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد الفوز على منتخب الجابون بنتيجة 25/23 ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 11 يوليو حتى 18 من الشهر نفسه.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب الجزائر بنتيجة 16/12 ليواصل محاربو الصحراء التفوق في الشوط الثاني و حسم اللقاء.

وحصد جائزة رجل المباراة خليفة الغضبان حارس مرمى المنتخب الجزائري.

وكانت غينيا قد حسمت بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الثانية أمس، لتصعد لدور الثمانية، وذلك بعد تحقيق الفوز على الجابون ثم الجزائر .

و بذلك اكتمل عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة إفريقيا لكرة اليد كالتالي :

من المجموعة الأولى: مصر و المغرب .

من المجموعه الثانية : غينيا والجزائر.

من المجموعة الثالثة :تونس والراس الأخضر.

ومن المجموعة الرابعة: أنجولا و الكونغو .