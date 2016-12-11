الرئيس الألماني يشكر القوات الأمريكية على تمركزها في ألمانيا

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن شكره للجيش الأمريكي على عقود خدمته في ألمانيا.

وقال شتاينماير اليوم الأربعاء خلال زيارة للقوات المسلحة الأمريكية في بلدة جرافنفور بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا: "ما تفعلونه -ما يفعله كل فرد منكم- هنا له أهمية وجودية لأمن بلدي وأبناء بلدي وقارتنا وتحالفنا"، مضيفا أن أجيالا من الأمريكيين الشجعان تمركزوا في ألمانيا، وقال: "نحن الألمان مدينون لكل هؤلاء الأفراد بالشكر".

وفي ضوء الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا، تعهد الرئيس الألماني أمام الجنود الأمريكيين بضمان تحالف قوي عبر الأطلسي، وقال: "نحن متحدون ومصممون على الدفاع عن الحرية والديمقراطية والقانون الدولي. نحن متحدون في دعمنا لأوكرانيا"، مضيفا أن الوحدة والعزيمة لهما الآن أهمية أكثر من أي وقت مضى لمواجهة العدوان الروسي.

وأكد شتاينماير أن ألمانيا ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على هذه الوحدة، وقال: "مثلما نعتمد عليكم، يمكنم أيضا الاعتماد علينا"، مشددا على أن ألمانيا تفي بالتزاماتها تجاه التحالف وتعلم أنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك، وقال: "سنستثمر أكثر وسنوفر المزيد من القوات على الجانب الشرقي لحلف شمال الاطلسي وسنقوم بتحديث القوات المسلحة الألمانية بشكل شامل".

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير أول رئيس دولة ألماني يزور منذ أكثر من 25 عاما القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا. وكان في استقباله بمراسم عسكرية السفيرة الأمريكية إيمي جوتمان والقائد العام للجيش الأمريكي في أوروبا/ إفريقيا الجنرال داريل ويليامز.

وينشر الجيش الأمريكي في جرافنفور وفيلسيك المجاورة 12500 جندي، وهما من أكبر مواقع الجيش الأمريكي في أوروبا.