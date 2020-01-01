المنتدى الاقتصادي العالمي: أفغانستان وباكستان الأسوأ على مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2022

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أظهرت أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، أن دولتي أفغانستان وباكستان جاءتا في أسفل مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2022، مما يبرز قلة الفرص للنساء في الدولتين.

وجاءت أفغانستان، التي تسيطر عليها حكومة طالبان منذ نحو عام، في المرتبة الأخيرة بين الدول الـ146 بالمؤشر الذي يقيس المشاركة الاقتصادية والتحصيل العلمي والصحة.

وحلت باكستان، التي تعاني من سجل سيئ أيضا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، في المرتبة الـ145.

وتنضم إيران لأفغانستان وباكستان في قائمة الدول الخمس الأسوأ، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد.

وجاء في صدارة القائمة آيسلندا وفنلندا والنرويج ونيوزيلندا والسويد.

وتفاقمت الفجوة بين الجنسين بسبب جائحة كورونا منذ عام 2020 والمخاوف بشأن الركود.

وبالمعدل الحالي، قد يستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين 132 عاما، مقارنة بـ100 عام في 2020.