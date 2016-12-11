أظهرت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين تتسببان في انبعاث الغازات الكربونية في العالم، قد أحدثتا خسائر عالمية تقدر بـ 8ر1 تريليون دولار ما بين 1990 و2014.

ووجد الباحثون المشاركون في الدراسة، الصادرة عن معهد دارتماوث الأمريكي، ونشرت نتائجها في دورية "التغير المناخي" العلمية اليوم، أن هذه الخسائر تتيح الفرصة لبعض الدول لرفع دعاوى قضائية، كل على حدة، لتحميل المسئولية للدول المعنية عن وقوع تلك الخسائر والحصول على تعويضات منها.

كما بينت الدراسة، حسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أن عددا قليلا من الدول الأكثر إنتاجا لهذه الغازات مسئولة عن وقوع خسائر اقتصادية هائلة للدول الأفقر والأكثر عرضة لظاهرة الاحتباس الحراري.