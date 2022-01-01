ارتكبت مليشيا الحوثي 146 خرقاً للهدنة الأممية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، في جبهات الحديدة وتعز والضالع ولحج وحجة والجوف ومأرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأربعاء، أن الخروقات توزعت ما بين 39 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و31 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و31 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مأرب، و19 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 خرقًا في محور البرح غرب تعز، وخمسة خروقات في جبهات محور الضالع، وثلاثة شرق حزم الجوف، وخرق واحد في جبهة كرش شمال محافظة لحج.

وأوضحت أنه على رأس الخروقات، عملية هجومية شنّتها المليشيا الحوثية يوم أمس الثلاثاء، على أحد المواقع العسكرية في جبهة حمالة بمحافظة لحج، وتصدى لها أبطال الجيش باقتدار وكفاءة عالية.

كما أحبطت قوات الجيش اليمني 6 محاولات تسلل نفّذتها المليشيا الحوثية في أوقات متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء، منها ثلاث محاولات باتجاه مواقع مهمة في جبهات صرواح والمخدرة والكسارة غرب مأرب، ومحاولة باتجاه مواقع عسكرية بالجبهة الغربية لمدينة تعز، ومحاولتا تسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الفاخر بمحور الضالع.

وأشارت إلى أن بقية الخروقات تنوّعت ما بين إطلاق النار على مواقع الجيش من عربات بي إم بي وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وكذا عمليات إطلاق نار مباشر بالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها جرح 5 من أبطال الجيش في مواقع متفرقة.